Закопал живьем: в РФ объявился подросток-"серийный убийца"

СК РФ / sledcom.ru

В Российской Федерации произошел жуткий инцидент. Правоохранители подозревают 15-летнего подростка в попытке убийства 11-летнего мальчика.

По данным Следственного комитета РФ, подросток сначала избил мальчика, после чего попытался его задушить, а когда ребенок потерял сознание, живьем закопал свою жертву в снегу.

Пострадавшего чудом нашли. Он находится в больнице. При этом правоохранители открыли уголовное производство по статье о покушении на убийство в отношении подростка.

В то же время, российские СМИ сообщают, что для подозреваемого это не первое покушение. Так, в 2016 году он избил около шести детей 2005-2008 годов рождения. Кроме того, он якобы убил восьмилетнего школьника, столкнув его с дамбы.

Как ранее сообщал Главред, в Москве кассир супермаркета поймал мужчину, который украл банку кофе, и нанес ему два удара, один из которых оказался смертельным.