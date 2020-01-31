Убил за банку кофе: в Москве кассир жестоко расправился с покупателем

Убийство в супермаркете Москвы / скриншот

В Москве произошло жуткое убийство - кассир супермаркета поймал мужчину, который украл банку кофе, и нанес ему два удара, один из которых оказался смертельным.

Инцидент произошел в супермаркете Дикси в столице России, сообщает Telegram-канал Baza. Как видно на опубликованном видео, покупателя, которого поймали на воровстве, отвели в подвал, чтобы показать видео с камер наблюдения.

"В подвале началась ссора - якобы мужчина стал оскорблять работников Дикси и угрожать им", - говорится в сообщении.

Кассир ударил клиента сначала в голову, а потом ногой в живот. Затем он подвёл горе-покупателя к банкомату, тот снял деньги и оплатил кофе.

Спустя несколько дней посетитель супермаркета умер. Оказалось, что кассир своим ударом разорвал ему селезенку.

На данный момент кассира задержали – ему грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году в Киеве в торговом центре Полярный на улице Калнышевского произошел конфликт между двумя покупателями, в ходе которого один из мужчин убил одним ударом в голову своего оппонента.