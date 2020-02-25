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В Москве умер участник ГКЧП маршал Союза Дмитрий Язов

25 февраля 2020, 11:01

Дмитрий Язов был активным участником попытки госпереворота в СССР.

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Дмитрий Язов / kp.ru

В Москве на 96-ом году жизни умер бывший министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

Причиной смерти Язова стала тяжелая и продолжительная болезнь, рассказали в Минобороны России.

Язов был последним министром обороны СССР и последним маршалом Советского Союза. Он являлся членом ЦК КПСС (высший партийный орган) и кандидатом в члены Политбюро ЦК (руководящий орган партии).

Язов известен тем, что в августе 1991 года он стал активным участником ГКЧП (попытка госпереворота в СССР). Он дал приказ о вводе танков и военной техники в Москву. После провала ГКЧП его арестовали и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

Кроме того, в 2019 году Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы.

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Напомним, ранее в Москве умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.

Дмитрий Язов Маршал СССР новости России
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