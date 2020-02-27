Новый удар по России: в Евросоюзе заговорили о расширении санкций - Bloomberg

Вскоре начнутся переговоры о новых ограничительных мерах против России

Европейский союз планирует ввести санкции против организаций из России и Китая за преступления в киберпространстве.

Переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Введение режима киберсанкций ЕС предполагает запреты на поездки и замораживание активов, предназначенные для предотвращения кибератак.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против России за аннексию Крыма. Своим решением Трамп продлил на год ограничения в отношении РФ, введенные в марте 2014 года и постановил, что они продолжат действовать после 6 марта 2020.

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Напомним, влиятельные сенаторы от Демократической партии призвали Госдепартамент США ввести "незамедлительные санкции" против Российской Федерации и лично хозяина Кремля Владимира Путина.