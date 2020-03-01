Весенний щит в Сирии: Турция сбила два самолета сил Асада

Анкара объявила операцию Весенний щит в сирийской провинции Идлиб.
Турция заявила о развертывании военной операции в Сирии против войск режима Башара Асада.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция Весенний щит в сирийской провинции Идлиб проходит успешно.
"Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.
На данный момент уничтожены около 2,2 тысячи военнослужащих сирийского режима, беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, 3 системы противовоздушной обороны, утверждает глава минобороны Турции.
В то же время сирийское государственное агентство SANA сообщило, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в небе над Идлибом, пилотам удалось катапультироваться, они живы.
Читайте такжеМощный ответ без колебаний: Турция припугнула Сирию
"Силы турецкого режима сбили два сирийских самолёта в районе Идлиб. Пилоты катапультировались", — сообщило агентство.
Напомним, ранее сообщалось, что в небе над сирийской провинцией Идлиб сбили самолет ВВС Сирии. В то же время по данным сирийских СМИ, был сбит не самолет сирийских ВВС, а беспилотный летательный аппарат турецкого производства, который принадлежал сирийской оппозиции.