Весенний щит в Сирии: Турция сбила два самолета сил Асада

Турецкие войска в Сирии / Reuters

Турция заявила о развертывании военной операции в Сирии против войск режима Башара Асада.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция Весенний щит в сирийской провинции Идлиб проходит успешно.

"Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.

На данный момент уничтожены около 2,2 тысячи военнослужащих сирийского режима, беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, 3 системы противовоздушной обороны, утверждает глава минобороны Турции.

В то же время сирийское государственное агентство SANA сообщило, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в небе над Идлибом, пилотам удалось катапультироваться, они живы.

Читайте такжеМощный ответ без колебаний: Турция припугнула Сирию

"Силы турецкого режима сбили два сирийских самолёта в районе Идлиб. Пилоты катапультировались", — сообщило агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что в небе над сирийской провинцией Идлиб сбили самолет ВВС Сирии. В то же время по данным сирийских СМИ, был сбит не самолет сирийских ВВС, а беспилотный летательный аппарат турецкого производства, который принадлежал сирийской оппозиции.