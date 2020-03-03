Турция сбила в Идлибе еще один самолет армии Асада

Сирийский самолет L-39 был сбит ракетой "воздух — воздух".
В сирийской провинции Идлиб турецкие вооруженные силы сбили самолет ВВС Сирии.
О новой катастрофе сил Башара Асада сообщило сирийское государственное агентство SANA.
По данным военного источника в Сирии самолет потрепел крушение в районе Маарет-Нуумана. Он был сбит ракетой "воздух — воздух" турецких ВВС.
Как подчеркнули в Министерстве обороны Турции, был сбит сирийский самолет L-39.
Отметим, что турецкие СМИ публикуют видео, на котором вероятно заснят погибший сирийский пилот сбитого самолета.
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Напомним, недавно сирийское государственное агентство SANA сообщило, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в небе над Идлибом.
Ранее сообщалось, что в небе над сирийской провинцией Идлиб сбили самолет ВВС Сирии. В то же время по данным сирийских СМИ, был сбит не самолет сирийских ВВС, а беспилотный летательный аппарат турецкого производства, который принадлежал сирийской оппозиции.