Политолог рассказал, на чем помешан Путин

Владимир Путин помешан на мерах безопасности, поделился политолог / Reuters

Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин помешан на мерах безопасности.

В систему охраны российского лидер входят не только охранники, но и ясновидящие, астрологи, повара, рассказал эксперт журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

Собеседник добавил, что численность Федеральной службы охраны глава РФ составляется 60 тысяч человек.

"В эту систему (охраны Путина – Ред.) входит огромное количество людей. Не только физические охранники. В нее входят повара, дегустирующие еду…, астрологи, ясновидящие – много кто...", – сказал Белковский.

Читайте такжеПолитолог назвал огромную ошибку ПутинаРанее капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что у Владимира Путина "развита сильная паранойя".

По его словам, президент России боится всего – любого шороха и самого себя. Американский капитан полагает, что российский лидер "живет в страхе".