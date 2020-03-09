Политолог рассказал, на чем помешан Путин

Президента России оберегают не только охранники, сообщил эксперт.
Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что президент Российской Федерации Владимир Путин помешан на мерах безопасности.
В систему охраны российского лидер входят не только охранники, но и ясновидящие, астрологи, повара, рассказал эксперт журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.
Собеседник добавил, что численность Федеральной службы охраны глава РФ составляется 60 тысяч человек.
"В эту систему (охраны Путина – Ред.) входит огромное количество людей. Не только физические охранники. В нее входят повара, дегустирующие еду…, астрологи, ясновидящие – много кто...", – сказал Белковский.
Читайте такжеПолитолог назвал огромную ошибку ПутинаРанее капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что у Владимира Путина "развита сильная паранойя".
По его словам, президент России боится всего – любого шороха и самого себя. Американский капитан полагает, что российский лидер "живет в страхе".