"С ног сбились": в России полицейский искал сам себя, расследуя грабежи

Полиция РФ / Фото dp.ru

В Российской Федерации полицейский грабил почтальонов и разыскивал сам себя. Так, в Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын украл около 700 000 рублей.

По данным Ura.ru, Кислицына уволили из правоохранительных органов в 2019 году. При этом суд приговорил его к трем годам условно за взятки. Отмечается, что правоохранитель во время своей службы требовал по 40 000 рублей за "крышевание" нарушителей большегрузных перевозок.

На данный момент Кислицина арестовали за нападение на почтальонов. По предварительным данным, установлено четыре эпизода вооруженного нападения: три из них были совершены во время службы в полиции, а один - после увольнения. Таким образом, подозреваемый украл около 700 000 рублей.

"Полицейские с ног сбились, искали ВАЗ-2114, на котором ездили налетчики. И Кислицын был в группе поиска. Получается, он искал сам себя", - говорится в сообщении.

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