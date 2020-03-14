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"Успел причаститься": Сурков в Подмосковье устроил сборище боевиков

14 марта 2020, 18:55

На так называемую встречу приехал бизнесмен Константин Малофеев

Владислав Сурков
Владислав Сурков / facebook.com/Владислав Сурков

Конференция так называемого Союза Добровольцев Донбасса состоялась в субботу, 14 марта, в российском Подмосковье. На сборище путинских террористов присутствовал бывший помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

По данным telegram-каналf Wargonzo, к боевикам приехал российский бизнесмен Константин Малофеев и бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай. При этом Сурков заявил, что это единственная организация, где он еще числится.

"Меня особо больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно, что приглашают сюда. Здесь еще перед входом на руки спиртом брызгали, жалко не наливали, но я все равно успел причаститься немного", – рассказал один из присутствующих.

Как ранее сообщал Главред, один из бывших главарей боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) накинулся с критикой на экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

Владислав Сурков Донбасс боевики новости России новости Украины
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