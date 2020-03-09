"Помойка русского мира": Гиркин рассказал, кто больше всех "нагадил" ОРДЛО

Игорь Гиркин разразился критикой в адрес Суркова / Фото соцсети

Один из бывших главарей боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее вместе с "новороссами" выдвинул требования Владимиру Путину, накинулся с критикой на экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

В частности, Гиркин заявил, что отставка куратора украинского направления произошла слишком поздно, и что Сурков успел превратить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в "помойку русского мира".

"Республики" стали "серой зоной". Вместо витрины русского мира там получилась помойка русского мира. Потому что люди живут хуже, чем в России, и хуже, чем в Украине", – сказал Гиркин в интервью YouTube-каналу Дианы Кади.

Бывший патрон боевиков также раскритиковал назначения Суркова в ОРДЛО и заявил, что именно из-за экс-помощника Путина "экономическая, внутриполитическая, моральная ситуация" в течение 6 лет неуклонно ухудшалась.

"Фактически Сурков, как он всегда на самом деле делал, издевался, изголялся над населением, которое попало ему в руки, проводил некие психологические эксперименты. Это характерно для всей его политики. Я его деятельность отслеживаю с 2004 года примерно, еще с "чеченских времен". Если Сурков выбирает и назначает кого-то, то это будет самый худший из вариантов. Если жулик – будет самый-самый жулик, если вор – то мега-вор", – заявил Гиркин.

Напомним, ранее Игорь Гиркин поставил неутешительный диагноз всей путинской внешней политике в Украине.

"Глупость, помноженная на измену и дополненная трусостью и жадностью - диагноз всей путинской внешней политике на Украине (и не только). Пока за все эти "выдающиеся качества" - "отдуваются" простые русские люди. Но пример Милошевича (и не только) наглядно демонстрирует, что кое-кому из Великих Геостратегов тоже иногда приходится отвечать за... всё говно, которое они принесли другим", - заявил бывший патрон террористов в соцсети.

Читайте такжеПолитолог рассказал о "смерти" Cуркова

Как сообщал Главред, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков написал, что Владислав Сурков покидает госслужбу в связи со сменой курса России по украинскому направлению.

Позже спикер Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что указов насчет отставки Суркова с поста помощника президента нет.

СМИ писали, что новым куратором украинского направления вместо Суркова станет замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. После этого появился указ Путина об увольнении Суркова.