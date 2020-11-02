Алиев заявил о взятии новых территорий в Нагорном Карабахе

Алиев сообщил о получении Азербайджаном контроля над еще 8 селами в Нагорном Карабахе / president.az

Вооруженные силы республики Азербайджан в ходе вооруженного противостояния между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль еще 8 сел, которые находятся в зоне боевых действий.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 2 ноября, в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, азербайджанские войска теперь контролируют еще ряд сел в Дебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.

"Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишиглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района. Да здравствуют вооруженные силы Азербайджана! Карабах – это Азербайджан!" – подчеркнул Алиев.

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Война в Нагорном Карабахе