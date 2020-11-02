Алиев заявил о взятии новых территорий в Нагорном Карабахе

Азербайджан продолжает проведение военной операции в Нагорном Карабахе.
Вооруженные силы республики Азербайджан в ходе вооруженного противостояния между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль еще 8 сел, которые находятся в зоне боевых действий.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 2 ноября, в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
По его словам, азербайджанские войска теперь контролируют еще ряд сел в Дебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.
"Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишиглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района. Да здравствуют вооруженные силы Азербайджана! Карабах – это Азербайджан!" – подчеркнул Алиев.
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Война в Нагорном Карабахе
- Вооруженная конфронтация между Арменией и Нагорным Карабахом достигла острой фазы утром, 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражает готовность завершить военные действия, однако в обмен требует, чтобы Армения пошла на шаг по выводу своих войск из Нагорного Карабаха.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил Россию оказать Еревану помощь в нагорно-карабахском конфликте.
- По мнению Пашиняна, войну в Нагорном Карабахе сможет остановить только размещение российских миротворцев в зоне боевых действий.
- В Кремле не исключают ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния, однако подчеркивают, что реализация такого сценария зависит исключительно от Армении и Азербайджана.