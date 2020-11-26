Азербайджан резко отреагировал на резолюцию сената Франции по Карабаху​

В Азербайджане напомнили Франции о международном праве.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан не будет признавать резолюцию Сената Франции, в которой содержится призыв к французскому руководству признать независимость Нагорного Карабаха.
По его словам, эта резолюция для Азербайджана является "обычным клочком бумаги".
"Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные вопросы, связанные с деятельностью Франции как страны-сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН", — подчеркнул Гаджиев, пишет Azerbaycan 24.
Читайте такжеПашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху
По словам Гаджиева, данное решение было принято французскими сенаторами под давлением армянской диаспоры.
Отметим, 25 ноября верхняя палата Парламента Франции приняла резолюцию, которая содержала призыв к руководству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Против этой резолюции проголосовал только 1 сенатор.
Война за Нагорный Карабах – о чем ранее сообщал Главред:
- На решение Сената отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что признание независимости Арцаха становится международной повесткой.
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что берет на себя всю ответственность за провал обороны армянской армии в Нагорном Карабахе.