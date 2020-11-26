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Азербайджан резко отреагировал на резолюцию сената Франции по Карабаху​

26 ноября 2020, 01:04

В Азербайджане напомнили Франции о международном праве.

Азербайджан не будет признавать резолюцию Сената Франции / Reuters

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев​ заявил, что Азербайджан не будет признавать резолюцию Сената Франции, в которой содержится призыв к французскому руководству признать независимость Нагорного Карабаха.

По его словам, эта резолюция для Азербайджана является "обычным клочком бумаги".

"Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные вопросы, связанные с деятельностью Франции как страны-сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН", — подчеркнул Гаджиев, пишет Azerbaycan 24.​

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По словам Гаджиева, данное решение было принято французскими сенаторами под давлением армянской диаспоры.

Отметим, 25 ноября верхняя палата Парламента Франции приняла резолюцию, которая содержала призыв к руководству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Против этой резолюции проголосовал только 1 сенатор.

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