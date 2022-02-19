Бряцанье оружием: Путин с Лукашенко под рапорт Шойгу понаблюдали за ракетными учениями

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Коллаж из фото УНИАН

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашённый лидер Беларуси Александр Лукашенко запустили из ситуационного центра Кремля плановые ракетные учения российских войск. Как сообщают российские СМИ, министр обороны РФ Сергей Шойгу лично доложил по видеосвязи о ходе учений.

"Сегодня под вашим руководством проходят учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управлениями ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операций стратегических наступательных сил", ‒ говорит он.

Шойгу особо упирал на то, что российская армия запустит гиперзвуковые ракеты модели "Кинжал" и "Циркон. И на то, что к учениям привлечены военнослужащие Военно-космических сил, Южного военного округа, Ракетный войск стратегического назначения, а также матросы Северного и Черноморского флотов.

Далее, российский начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов в своем докладе Путину и Лукашенко говорит, что на учениях отрабатывается наступление с нанесением "гарантированного поражения противнику".

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Что известно об учениях РФ

В январе Россия направила в Черное море шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов РФ.

10 февраля в Минобороны РФ заявили, что отряд больших десантных кораблей ВМФ России зашел в Севастополь. В ближайшее время отряду "предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки" ВМФ РФ.

Главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые будут проходить в феврале.

"Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", - написал он.

По данным эксперта, в Черном море в целом будут находиться 12 больших десантных кораблей из 3-х флотов РФ - Черноморского, Тихоокеанского и Северного.