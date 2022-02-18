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В РФ будут запускать ракеты в рамках военных учений под руководством Путина

18 февраля 2022, 11:33
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Проведение учений приедет проконтролировать российский президент.

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В РФ будут запускать ракеты в рамках военных учений / Reuters

В России в субботу, 19 февраля, проведут запуск баллистических и крылатых ракет в рамках военных учений.

Тренировки состоятся под руководством российского президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет российское "РБК".

Отмечается, что ракеты будут запускать во время плановых учений сил стратегического сдерживания. К ним привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

"Учения сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", – отмечают в Минобороны России.

Угроза российского вторжения

Хотя в России заявили, что начали возвращать военных в места постоянной дислокации после военных учений возле украинской границы и в оккупированном Крыму, Украина и страны-партнеры заявляют, что не увидели реального отвода войск.

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Президент Украины Владимир Зеленский с недоверием отнесся к таким заявлениям и подчеркнул: "когда отведут войска – это увидят все". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока разведка не нашла никаких доказательств того, что Россия на самом деле отводит войска от украинской границы.

Президент США Джо Байден заявил о том, что есть все основания ожидать нападения России на Украину в "ближайшие несколько дней". Также Байден утверждает, что у него есть информация о вероятности проведения РФ "операции под чужим флагом". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину.

При этом в Минобороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину. В сообщение ведомства отмечается, что на границе с Украиной наблюдается мощное присутствие российских войск, которое позволяет Кремлю начать войну без предупреждения.

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