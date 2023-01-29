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"Чмо, халдей Путина": боевик набросился на Пригожина из-за разборок с Гиркиным

29 января 2023, 10:30
Оскорбления в адрес Евгения Пригожина Михаил Полинков записал после того, как главарь "вагнеровцев" публично унизил Игоря Гиркина.
Полинков, Пригожин
Михаил Полинков публично унизил Евгения Пригожина / Коллаж Скриншот

Российский оккупант Михаил Полинков, который воюет в Украине, записал видеообращение к главарю бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

При этом подельник российского террориста Игоря Гиркина публично унизил главаря "вагнеровцев". Видео опубликовано в Сети.

Полинков назвал владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "чмом и владельцем (нецензурно, - ред.) компании", "угр***щем", "шестеркой" и "халдеем, который менял тарелки у Путина".

Отметим, что оскорбления в адрес Пригожина Полинков записал после того, как главарь "вагнеровцев" публично унизил Гиркина, который ранее стремился попасть в ряды ЧВК "Вагнер".

"Хочется тем же лексиконом ответить бывшему халдею Пригожину, который сумел благодаря пронырливости и мошенничеству сделать карьеру, будучи официантом Путина. Халдей, по сути, который "может что-то диктовать" боевому командиру, прошедшему не одну войну, когда это чмо либо сидело в тюрьме, либо меняло тарелочки у Путина. Ты - чмо, как было так и останешься. Не знаю, что будет дальше, но каждый получит свое, в том числе ты... Иваныч свое слово скажет, но не в твоей (нецензурно, - ред.) компании. Я не имею в виду "Вагнер" в общем, а именно тебя", — заявил Полинков.

'Чмо, халдей Путина': боевик набросился на Пригожина из-за разборок с Гиркиным
/ Скриншот

Напомним, ранее Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

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