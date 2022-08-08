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Даже победа над Украиной не остановит Путина, и на Западе это понимают - Эйдман

8 августа 2022, 05:00

Западный мир не хочет воевать с Россией и крайне негативно относится к возможности войны, считает Игорь Эйдман.

Владимир Путин
Если Путина не остановить в Украине, появится риск, в том числе, и ядерной войны – социолог / Фото УНИАН

Война Запада против России вряд ли возможна. Западный мир не хотел бы воевать ни при каких обстоятельствах. В то же время воевать хочет Москва. Европейцы будут оказывать помощи Украине, поскольку они понимают – Владимир Путин не остановится даже в том случае, если ему удастся победить Киев. Цивилизованный мир понимает: если не уничтожить режим в Кремле, угроза будет нарастать. Появятся риски, возможно, даже ядерной войны. Об этом заявил российский социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Запад не пойдет на войну с Россией. Западный мир воевать не хочет, однако к войне стремится Москва.

"В том-то и дело, что Запад не нападёт. Он не хочет воевать ни при каких обстоятельствах. Просто для человека западной культуры, современного европейца война – это худшее из зол. Это сыграло и негативную роль, например, из-за этого немцы запустили свою армию. Они настолько не хотели и не собирались никогда воевать, что запустили эту тему. Теперь им срочно нужно вливать деньги в оборону. Они поняли, что то, что они не хотят воевать, ещё не значит, что они не будут воевать. Для того, чтобы войны не было, нужно нежелание двух сторон, а не одной. А у второй стороны в лице путинской России есть очевидное желание воевать. Больная психика российских руководителей требует крови", - отметил эксперт.

Также он добавил, что Европа будет оказывать помощь Украине, поскольку понимает – Путин не остановится даже в том случае, если ему удастся захватить украинское государство. На Западе понимают: если не уничтожить кремлевский режим, будет расти угроза, возможно, даже ядерной войны.

"Европейцы, конечно, будут помогать Украине, потому что, помимо ценностей и идей гуманизма, они понимают и говорят об этом открыто: Путин не остановится на Украине, даже если победит её. Они понимают, что, если они не уничтожат путинский режим, это будет экзистенциальная угроза западному цивилизованному миру, причём усиливающаяся угроза, которая может вылиться в большую кровавую, в том числе и ядерную, войну. Чем скорее и эффективнее Путина придушат в Украине, чтобы он потерял там свою агрессивную силу, тем будет лучше для всего мира", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Ранее социолог Эйдман заявил, что после того, как Путин уйдет из Кремля, Россия будет пытаться наладить отношения с Украиной. Проблемным вопросом будет Крым. Как полагает эксперт, в итоге оккупированный Крымский полуостров вернется в Украину.

Кроме того, Эйдман считает, что Киеву неспроста не поставляют оружие, при помощи которого ВСУ смогли бы нанести удар по Крымскому мосту. По мнению публициста, американцы опасаются непредсказуемого поведения Путина. Они собираются медленно давить на российский режим.

Другие новости:

Западная Европа Владимир Путин Игорь Эйдман война России и Украины
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