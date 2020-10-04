Дипломат рассказал, какой у Путина есть план по перемирию на Донбассе

Владимир Путин / Reuters

Павел Климкин (дипломат и экс-министр иностранных дел Украины) убежден, что прекращение огня на Донбассе со стороны российских военных и подконтрольных им боевиков – всего лишь смена тактики.

Об этом Климкин заявил в интервью Радио Свобода.

Экс-дипломат подчеркнул, что Владимир Путин постоянно ведет геополитические игры и конкретно Донбасс для Кремля ничего не значит.

Климкин также отметил, что прекращение огня на Донбассе может существовать до тех пор, пока президенту РФ это выгодно. По словам экс-дипломата, Путин вряд ли даст украинским властям воспользоваться преимуществами от перемирия в контексте местных выборов-2020.

"Ну, и Путин все равно будет поднимать ставки. Он всегда играет. Прекращение огня со стороны Путина – это просто смена тактики. И не более. Поскольку для него Донбасс ничего не значит. Для него Донбасс – это не как для нас часть украинской земли, а это средство, инструмент", – заявил бывший руководитель МИД Украины.

Климкин также добавил, что Донбасс для Путина – это рычаг влияния на официальный Киев и на западных союзников Украины.

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