ЕС снова обновил список стран для открытия границ

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
В ЕС снова обновили список третьих стран, гражданам которых рекомендуют снять ограничения на поездки - к сожалению, наша страна вновь не вошла в этот перечень.
Как говорится на сайте Совета Европы, ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать Европой.
При этом в список был добавлен Сингапур.
На данный момент список выглядит так:
- Австралия
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Таиланд,
- Уругвай,
- Южная Корея,
- Япония,
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
Отметим, что в последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.
- В середине марта в Брюсселе приняли решение существенно ограничить въезд в страны Евросоюза из-за коронавирусной эпидемии. Меры касались необязательных поездок на территории европейских стран, включая путешествия.
- 30 июня в ЕС открыли границы для ряда государств, однако гражданам Украины поездки в Европу с туристической целью были запрещены.
- 27 сентября стало известно, что в Украине показатель заболеваемости Covid-19 в 6 раз превышает оптимальный критерий Евросоюза, который является одним из основных для открытия границ.
- Как сообщали в МИД Украины, на данный момент эпидемиологическая ситуация в Украине не соответствует критериям Евросоюза для открытия границ европейских стран с третьими странами для туристических целей. Украинцы пока не смогут воспользоваться безвизовым режимом для путешествий по Европе.
Автор: Екатерина Трохимчук