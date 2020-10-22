ЕС снова обновил список стран для открытия границ

ЕС обновил список стран для открытия внешних границ / Reuters

В ЕС снова обновили список третьих стран, гражданам которых рекомендуют снять ограничения на поездки - к сожалению, наша страна вновь не вошла в этот перечень.

Как говорится на сайте Совета Европы, ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать Европой.

При этом в список был добавлен Сингапур.

На данный момент список выглядит так:

Австралия

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Таиланд,

Уругвай,

Южная Корея,

Япония,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Отметим, что в последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.