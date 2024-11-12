Еще перед инаугурацией: Стубб раскрыл планы Трампа по установлению мира в Украине

Президент Финляндии советует всерьез воспринимать заявления Трампа о прекращении войны в Украине в кратчайшие сроки.

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Гарантии безопасности являются одной из предпосылок установления мира в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/alexanderstubb

Что сказал Стубб:

Трамп серьезно взялся за вопрос мира в Украине

Возможность для переговоров есть еще до инаугурации новоизбранного президента США

В Финляндии выделяют четыре ключевых условия мира

Президент Финляндии Александр Стубб вечером 11 ноября провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого мировые лидеры обсуждали и вопрос установления мира в Украине.

Как отметил Стубб в интервью Bloomberg, новоизбранный американский президент очень серьезно относится к проблеме войны в Украине и хочет решить вопрос мира как можно скорее.

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"Мы в Европе и остальном мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы поскорее достичь мирного соглашения... Есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации", - отметил он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

При этом в самой Финляндии считают необходимым учитывать при установлении мира в Украине четыре предпосылки, а именно: территории, гарантии безопасности, справедливость и реконструкцию.

Мирный план Трампа по Украине - что известно

Ранее СМИ сообщали, что в течение следующих 4-5 месяцев будут происходить ключевые процессы для вероятного окончания войны в Украине, учитывая обещание Трампа быстро положить конец войне.

Накануне Главред писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил о возможных манипуляциях вокруг темы плана Трампа окончания войны в Украине до инаугурации новоизбранного президента США.

Напомним, пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что первые дни республиканца на посту будут включать в себя посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне.

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