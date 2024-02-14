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Эстония скоро может закрыть границы с Россией: в чем причина

Анна Ярославская
14 февраля 2024, 07:28
В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз.
Эстония, граница Эстония-Россия
Эстония предупредила о возможном закрытии границы с Россией / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, baltnews.ee, politsei.ee/en

В ближайшее время Эстония может закрыть российско-эстонскую границу. Памятки с соответствующим предупреждениям россиянам выдают на пограничном пункте пропуска Нарва.

Как сообщает пресс-служба полиции Эстонии, границу могут закрыть из-за миграционного давления.

"В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", - говорится в сообщении.

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Эстонские власти также предупредили, что будут вынуждены закрыть границу, как было сделано в Финляндии, если "эта деятельность продолжится".

Ранее начальник отдела погранслужбы департамента полиции Эстонии Вейко Коммусаар допускал, что некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с РФ будут закрыты.

Как сообщал Главред, Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия. Страна-агрессор наращивает войска на границах НАТО. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин.

По его словам, Россия планирует удвоить численность войск у границы с Финляндией и странами Балтии. Сдержать РФ может только контрнаращивание вооруженных сил.

Тем временем страны Балтии готовятся к отражению потенциальной военной агрессии России. Латвия, Литва и Эстония построят бетонные оборонительные линии, чтобы защитить свои территории. Такие укрепления должны помочь задержать противника на границе и дать время союзникам прийти на помощь.

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страны Балтии Эстония госграница Россия
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