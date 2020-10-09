"Это третья революция": авто экс-президента Кыргызстана обстреляли

В результате нападения пострадал один из оппозиционеров.
Сегодняшняя стрельба в Бишкеке велась против бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева: неизвестные обстреляли его автомобиль.
Об этом сообщила в Twitter его советник Эльвира Сурабалдиева. Сам Атамбаев уточнил, что стреляли в его машину боевыми пулями. В результате есть пострадавший – это оппозиционер Тилек Токтогазиев, которого пришлось экстренно госпитализировать.
В инциденте Атамбаев обвинил комитет нацбезопасности.
На митинге Атамбаев объявил о начале третьей революции в Кыргызстане. Он лично возглавил колонну, которая направлялась в правительственный квартал Бишкека.
Ситуация в Кыргызстане: что известно
- В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент. 5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов.
- 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
- 6 октября президент Киргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности вести переговоры с оппозицией.
- По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.
- 6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.
- 9 октября президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие. Жээнбеков считает, что "политическая ситуация в стране достигла критической точки".
Автор: Диана Беловодская