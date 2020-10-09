"Это третья революция": авто экс-президента Кыргызстана обстреляли

Покушение на Атамбаева: появилось видео, как в него стреляли - Кыргызстан

Сегодняшняя стрельба в Бишкеке велась против бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева: неизвестные обстреляли его автомобиль.

Об этом сообщила в Twitter его советник Эльвира Сурабалдиева. Сам Атамбаев уточнил, что стреляли в его машину боевыми пулями. В результате есть пострадавший – это оппозиционер Тилек Токтогазиев, которого пришлось экстренно госпитализировать.

В инциденте Атамбаев обвинил комитет нацбезопасности.

На митинге Атамбаев объявил о начале третьей революции в Кыргызстане. Он лично возглавил колонну, которая направлялась в правительственный квартал Бишкека.

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