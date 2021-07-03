Как сравнивать Запорожец и Tesla: американский капитан развенчал миф о мощи армии РФ

Гарри Табах сравнил армии НАТО и России / Фото Reuters

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что армию НАТО и армию Российской Федерации нет смысла сравнивать, потому что они находятся на совершенно разных уровнях развития.

"Сравнивать эти армии – это как сравнивать Запорожец с Tesla. Думаю, разница даже больше. Это не только высокие технологии, танки, самолеты или количество военных. Сегодня мы так не воюем, сегодня мы так не смотрим. Это также профессионализм, уровень обучения военных, их образование, их опыт, уровень жизни", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

Кроме того, немаловажную роль играют союзники и партнеры.

"Может быть, сегодня США и Турция не такие уж хорошие партнеры, но они все равно в НАТО, все равно работают вместе. Но у России нет ни партнеров, ни союзников. У нее нет высоких технологий и профессионализма. Ничего подобного нет. Это огромный отрыв", - считает он.

При этом Табах отметил, что украинское КБ Луч создало беспилотник, который ничем не хуже, а даже лучше, чем турецкие беспилотники. Не все компоненты БПЛА украинские, но, по его словам, как раз в этом и состоит сотрудничество, интеграция.

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"В чем проблема России, почему их самолеты не могут летать? Потому что у них компоненты западные, они под санкциями – все, они встали. Армия Украины сегодня не армия 2014 года. И российские генералы это прекрасно понимают", - резюмировал бывший военный.

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Как сообщал Главред, в конце апреля 2021, когда РФ стянула к украинским границам свои войска, военный эксперт Олег Жданов заявил, что эти силы способны продвинуться вглубь территории Украины максимум на 200-250 км, но при условии, что удар всех трех армий будет сосредоточен в одном направлении. Эксперт не исключил, что одна армия пойдет на отвлекающий удар, а две – на основной.