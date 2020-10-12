​Ким Чен Ын расплакался и попросил прощения у народа

Ким Чен Ын появился на публике

12 октября Ким Чен Ын во время выступления на параде военной техники извинился перед народом своей страны и расплакался. Как сообщает The Korea Times, глава КНДР заявил, что "несмотря на высокое доверие северокорейского народа", он не смог в полной мере "оправдать возложенных на него надежд".

"Хотя на меня была возложена важная ответственность возглавить эту страну, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наших граждан от трудностей в их жизни. Мне очень жаль", - сказал глава Северной Кореи, после чего снял очки и протер глаза.

Аналитики говорят, что проявлений эмоций лидера КНДР было направлено на то, чтобы показать, что он является "сострадательным и глобальным лидером". Несмотря на эмоциональную речь, на параде была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета, а также другая новая военная техника.​ ​

Ким Чен Ын заявил, что он "полностью мобилизует" ядерные силы КНДР в случае угрозы​.

Ким Чен Ын - о чем сообщалось ранее:​

Весной 2020 года впервые СМИ сообщили о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына. Это и породило слухи о том, что он сильно болен.

Кроме того, сообщалось что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.

Западные СМИ также писали, что глава КНДР умер. А "масла в огонь" подлил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце.​