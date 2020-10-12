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​Ким Чен Ын расплакался и попросил прощения у народа

12 октября 2020, 19:30

Глава КНДР принес извинения за то, что не смог улучшить жизнь северокорейцев.

Ким Чен Ын появился на публике

12 октября Ким Чен Ын во время выступления на параде военной техники извинился перед народом своей страны и расплакался. Как сообщает The Korea Times, глава КНДР заявил, что "несмотря на высокое доверие северокорейского народа", он не смог в полной мере "оправдать возложенных на него надежд".

"Хотя на меня была возложена важная ответственность возглавить эту страну, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, моих усилий и искренности было недостаточно, чтобы избавить наших граждан от трудностей в их жизни. Мне очень жаль", - сказал глава Северной Кореи, после чего снял очки и протер глаза.

Аналитики говорят, что проявлений эмоций лидера КНДР было направлено на то, чтобы показать, что он является "сострадательным и глобальным лидером". Несмотря на эмоциональную речь, на параде была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета, а также другая новая военная техника.​ ​

Ким Чен Ын заявил, что он "полностью мобилизует" ядерные силы КНДР в случае угрозы​.

Ким Чен Ын - о чем сообщалось ранее:​

Весной 2020 года впервые СМИ сообщили о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына. Это и породило слухи о том, что он сильно болен.

Кроме того, сообщалось что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.

Западные СМИ также писали, что глава КНДР умер. А "масла в огонь" подлил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце.​

новости КНДР Ким Чен Ын
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