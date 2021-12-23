"Комплимент" от шефа: женщина нашла целую куриную голову в коробке крылышек известного фастфуда

Компания KFC заявила, что уже разбирается с поставщиками, а пострадавшей посетительнице вручили подарок и пригласили посмотреть, как происходит приготовление.
Всемирно известный фастфуд KFC попал в скандал. В пригороде Лондона женщина нашла целую куриную голову в коробке горячих крылышек.
В Сети был опубликован снимок, на котором видно куриную голову с глазами и клювом в хрустящем тесте, передает The Sun.
Компания KFC в Twitter заявила, что была "удивлена" тому, что эта голова каким-то образом попала к крылышкам.
"Мы подошли к инциденту чрезвычайно серьезно — уже приняли дальнейшие меры с нашими поставщиками, а также переучили наши команды, чтобы предотвратить повторение этого", —сообщили в компании.
Женщине, которая нашла в фастфуде куриную голову, вручили подарок от KFC. Также ее вместе с семьей пригласили в заведение, чтобы показать, как происходит приготовление, и убедить, что в горячих крылышках больше не окажутся куриные головы.
Как сообщал Главред, по данным Центра по контролю и профилактике заболевания, почти 40% людей регулярно питаются фастфудом и подвергают свой организм опасности. Как отмечают специалисты, кроме ожирения и избыточного веса такая еда может спровоцировать развитие еще пяти опасных заболеваний.
Ранее ученые нашли взаимосвязь между фастфудом и диабетом.
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