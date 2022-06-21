Лондон поставил на место Россию: послу Келину и дипломатам запретили заходить в британский парламент

Посол России в Великобритании Келин стал персоной нон-грата в Вестминстерском дворце / Коллаж Reuters

Российским дипломатам во главе с послом РФ в Великобритании Андреем Келиным на официальном уровне запретили посещать британский парламент. После того, как Россия 24 февраля напала на Украину, сотрудникам внешнеполитического ведомства были не рады в парламенте Королевства. Однако теперь они стали персонами нон-грата и на формальном уровне – британцы имеют полное право не пускают их в здание законодательного органа власти.

Как сообщает The Guardian, в записке спикера Палаты общин Линдси Хойла и лорда-спикера Палаты лордов парламента Великобритании говорится о том, что появление российского посла Келина не приветствуется в высшем законодательном органе власти Королевства "до дальнейшего уведомления".

Читайте такжеБритания не остановится, пока Путин не проиграет - МИД Британии"Как официально аккредитованного представителя российского правительства, посла не будут приветствовать в парламентском здании до дальнейшего уведомления", - подчеркивается в записке сэра Линдси Хойла и лорда Макфолла.

Позиция Британии по войне России против Украины

Великобритания решительно осудила полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, которое произошло утром, 24 февраля. Лондон оказывает Киеву серьезную военную, дипломатическую и финансовую помощь.

Британия расширила санкции в отношении окружения президента России Владимира Путина. В перечне лиц, против которых задействованы ограничения, оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", его бывшая супруга Людмила, а также ряд людей, которых называют родственниками главы Кремля.

Британский премьер Борис Джонсон в ходе визита в Киев 17 июня и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил обучение британскими военными 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней. По мнению Джонсона, усиление подготовки воинов ВСУ может изменить баланс на поле боя с Россией.

Смотрите видео ТСН – Британия готовится к войне в Европе

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