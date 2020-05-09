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Дипскандал с Грузией: Тбилиси требует от Киева экстрадиции Саакашвили

9 мая 2020, 22:27

Михаил Саакашвили находится в розыске, напомнил Давид Залкалиани.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / GettyImages

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал ситуацию вокруг назначения Михаила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ в Украине.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Imedia, Тбилиси требует экстрадировать Саакашвили из Украины и напомнил, что на экс-президента Грузии заведено дело и он находится в розыске.

"Конечно, у нас была бы совершенно другая реакция, если Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство", — отметил Залкалиани.

Глава МИД Грузии добавил, что в международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

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Напомним, ранее в МИД отреагировали на отзыв посла Грузии из-за назначения Саакашвили. На факт отзыва посла Грузии Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили прореагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский объявил, чем Украина ответит на отзыв посла Грузии. Он выразил надежду, что Украина и Грузия сохранят хорошие отношения, а конфликт вокруг назначения Саакашвили разрешится.

Михаил Саакашвили новости Украины новости Грузии
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