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Мир будет уничтожен: офицер НАТО спрогнозировал, чем закончится война США с РФ или Китаем

30 сентября 2021, 05:13
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Китай – это огромная военная мощь. Она еще недостаточно мощная, как США. Но Китай быстро развивается, а значит быстро догонит Штаты, считает Гарри Табах.

США Россия
Война США с Россией или Китаем приведет к армагеддону / Reuters

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что если США начнут войну с Китаем или с Россией, это приведет к армагеддону. По его словам, мир будет уничтожен.

"Уже 50 лет мы воюем, ведем гибридные войны. Россия использует Вьетнам, Кубу, Никарагуа. А мы – Гондурас, Южную Корею. А Китай – это огромная военная мощь. Она еще недостаточно мощная, как США. Но с учетом того, как их мощь развивается, а наша разрушается, конечно, они очень быстро нас догонят", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

Военный в отставке выразил надежду, что гибридные войны не перейдут в стадию горячего противостояния.

"Я надеюсь, что мы не дойдем до горячей войны, что мы остановимся на холодной, которая происходит сейчас", - отметил Табах.

Как сообщал Главред, ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах прокомментировал вывод американских военных из Афганистана, заявив, что глава Белого дома Джо Байден "сделал много подарков" для хозяина Кремля Владимира Путина.

viber
война новости США Гарри Табах
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