УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Офицер НАТО объяснил, почему США "драпанули" из Афганистана

29 сентября 2021, 03:43
Прослушать новость
Остановить

Джо Байден сделал много подарков для Владимира Путина, заявил Гарри Табах.

Афганистан, Кабул
Гарри Табах отметил, что поддерживал выход из Афганистана, но не таким способом.
/ Фото Reuters

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах прокомментировал вывод американских военных из Афганистана, заявив, что глава Белого дома Джо Байден "сделал много подарков" для хозяина Кремля Владимира Путина.

По его словам, он поддерживал выход из Афганистана, но не таким способом.

"Есть две стороны монеты. Почему уйти нужно было так спешно? Наши военные базы стоят в Японии, в Европе, в Южной Корее, на Кубе. Мы оттуда не ушли. Никогда такого не было, чтобы все свернули и драпанули. Почему здесь? Да, мы выводили войска. Сначала решили вывести войска из Ирака. Когда президент Обама выводил войска из Ирака, все ему говорили: этого не надо делать, потому что там образуется вакуум, и как следствие – образуются террористические организации. Так и получилось. Образовался ИГИЛ из военных, которые служили у Саддама Хусейна. Это была ошибка. И тогда вывод войск остановили. В этом регионе это так не работает", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

Он напомнил о выводе войск из Сирии. По его словам, тогда все говорили, что турки перебьют курдов, а русские туда зайдут. Но ничего подобного не произошло.

"Потому что Трамп (экс-президент США Дональд Трамп, - ред.) их вывел, оставив наших советников, оставив прикрытие с воздуха, оставив дроны. И войска ушли неподалеку, в Турцию. Вагнеровцы сунулись – их уничтожили. Курдов оставили в покое", - сказал Табах.

Реклама

По его словам, он не верит, что вывод войск из Афганистана, при котором страну охватила паника, а люди хватались за шасси американских самолетов в надежде спастись от талибов, был случайным.

Читайте такжеСделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане"Я уверен, что такой вывод войск был спланирован. Я не верю, что это ошибка", - сказал офицер НАТО.

"Я считаю, что Байден сделал много подарков для Путина, включая Северный поток-2, подняв цены на нефть, на газ. Бегство из Афганистана, бросив наших союзников, бросив наших детей – у нас там остались еще 24 американских школьника. Вооружив до зубов Талибан", - добавил Гарри Табах.

Сделка Трампа с талибами

Во время каденции Дональда Трампа 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США подписали соглашение с Талибаном. Штаты и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.

Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

Президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Вывод войск США из Афганистана

В полночь 31 августа 2021 года завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США.

Боевики Талибана отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо и салютами из автоматического оружия.

Ранее Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Афганистан охватила паника. Люди пытались бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана не только граждан Украины, но и других стран.

26 августа в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.

Талибан

В переводе "студенты", "учащиеся медресе". Это исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Исламский Эмират Афганистан (1996–2001) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над бо́льшей частью территории Афганистана.

15 августа Талибан занял Кабул и объявил об установлении контроля на всей территории страны.

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Мужчинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Кроме того, был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

viber
новости США Талибан Афганистан Джо Байден Гарри Табах новости Афганистана
Сейчас вы просматриваете новость «Офицер НАТО объяснил, почему США "драпанули" из Афганистана». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недруговГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманногоЛунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делатьПриметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Ссылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш ПорошенкоСсылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш Порошенко "Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

Последние новости

04:01

День осеннего одиночества: польза и вред этого состояния

03:43

Офицер НАТО объяснил, почему США "драпанули" из Афганистана Видео

03:31

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

03:05

Как выглядеть дорого женщине: простые советы, которые творят чудеса

02:42

В Украине повышают пенсии с 2022 года: кому ждать прибавки Видео

Реклама
02:32

Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в день Людмилы Видео

01:46

Неожиданная опасность парацетамола: ученые предупредили, кто рискует попасть под удар

01:05

С черными и короткими волосами: Вера Брежнева показала эксклюзивные фото

00:44

Полякова внезапно стала брюнеткой, певицу начали путать с Алсу: "Этот цвет делает вас старше!"

00:32

Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгами Видео

00:22

Почему в доме нельзя держать орхидею и чем она опасна Видео

28 сентября, вторник
23:44

Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию в сексуальном боди и сверкнула грудью

23:04

Комаровский предупредил об опасности антивирусных препаратов Видео

22:53

"Танцевал я точно не хуже всех": Суровцев эмоционально высказался о вылете с "Танців з зірками"

22:24

Бабье лето придет раньше: синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет Видео

21:46

"Иностранец" обманул украинку на 185 тысяч гривен: обещал миллионы и забрать в США

21:42

Лига чемпионов: Шахтер теряет очки в матче с Интером Фото Видео

21:35

Российская биатлонистка переходит в сборную Украины и ждет указа Зеленского Видео

21:03

"Слишком дорого": в Нафтогазе ответили на газовое предложение Кремля Видео

20:56

"Не знаю, как с этим жить": девушке, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, вынесли приговор

Реклама
20:54

Высокие тарифы – вопросы к местным властям: в Кабмине уточнили цену на газ для украинцев Видео

20:41

Кароль в коротеньких шортах взобралась на теннисный стол, сверкнув длинными ножками

20:10

Минималка для пенсионеров – 2500 грн: кому в Украине до конца года повысят выплаты Видео

19:36

Срочно госпитализируют: под Луцком произошла вспышка COVID-19 в детском доме Видео

19:24

"Проверьте календарь прививок": в Украине собрались разрешить вакцинацию всех детей от 12 лет

19:22

Украинцы стали меньше зарабатывать: в августе средняя зарплата снизилась до 13 997 гривен Видео

19:08

Первая леди Елена Зеленская удивила новым образом Видео

18:57

Венгры ударили наши политические "элиты" под дых мнение

18:49

Самусев Сергей Владимирович досье

18:26

Сергей Притула создает собственную политическую партию: что известно

18:00

Маск, Безос и Арно – в тройке лидеров: Forbes опубликовал список богатейших людей планеты Видео

17:52

В Минюсте посоветовали украинцам покупать тюрьмы вместо квартир: "Состояние - заходи и живи"

17:49

44 гривны за одну поездку: в пригородах Киева резко подорожал проезд в маршрутках Видео

17:31

Люди выползали из-под груды металла: в Николаевской области маршрутка попала в страшную аварию Видео

17:21

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

17:08

Переговоры с Меркель – шанс для Украины: Кулеба ждет поддержки Германии по Донбассу Видео

16:56

Авто в реке стало могилой для троих мужчин: подробности загадочного ДТП на Полтавщине

16:53

Стало известно, сколько стоит прием у доктора Комаровского Видео

16:42

В МВФ требуют сохранить главу НБУ на посту – эксперт

16:41

"Нашла под мостом": в Кропивницком молодая мама принесла в роддом младенца и отказалась от него

Реклама
16:41

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

16:38

В России с размахом отпраздновали открытие обшитой жестью беседки: "Осуществилась мечта"

16:08

В Чернигове женщина судится с соседкой, которая топит ее кошачьими испражнениями

16:03

Джошуа бросает вызов Усику: бой-реванш состоится уже зимой 2022 года Видео

16:02

"Большая стройка": в Одессе по программе Зеленского отреставрировали театр им. Василько

15:56

"Мама все решит": тиктокерши нагло оправдались за разгром съемного жилья в Одессе Видео

15:28

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли несравненные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

15:07

Саммит с Меркель в обмен на "уступки" по Донбассу: у Путина разразились требованием к Украине

14:45

"Немножко больные": Усик рассказал, как оценивает тех, кто ругает украинских спортсменов за фото с россиянами Видео

14:42

За "слив" компромата против нардепа Гео Лерос получил $20 тыс – эксперт Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять