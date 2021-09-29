Офицер НАТО объяснил, почему США "драпанули" из Афганистана

Гарри Табах отметил, что поддерживал выход из Афганистана, но не таким способом.

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Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах прокомментировал вывод американских военных из Афганистана, заявив, что глава Белого дома Джо Байден "сделал много подарков" для хозяина Кремля Владимира Путина.

По его словам, он поддерживал выход из Афганистана, но не таким способом.

"Есть две стороны монеты. Почему уйти нужно было так спешно? Наши военные базы стоят в Японии, в Европе, в Южной Корее, на Кубе. Мы оттуда не ушли. Никогда такого не было, чтобы все свернули и драпанули. Почему здесь? Да, мы выводили войска. Сначала решили вывести войска из Ирака. Когда президент Обама выводил войска из Ирака, все ему говорили: этого не надо делать, потому что там образуется вакуум, и как следствие – образуются террористические организации. Так и получилось. Образовался ИГИЛ из военных, которые служили у Саддама Хусейна. Это была ошибка. И тогда вывод войск остановили. В этом регионе это так не работает", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

Он напомнил о выводе войск из Сирии. По его словам, тогда все говорили, что турки перебьют курдов, а русские туда зайдут. Но ничего подобного не произошло.

"Потому что Трамп (экс-президент США Дональд Трамп, - ред.) их вывел, оставив наших советников, оставив прикрытие с воздуха, оставив дроны. И войска ушли неподалеку, в Турцию. Вагнеровцы сунулись – их уничтожили. Курдов оставили в покое", - сказал Табах.

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По его словам, он не верит, что вывод войск из Афганистана, при котором страну охватила паника, а люди хватались за шасси американских самолетов в надежде спастись от талибов, был случайным.

Читайте такжеСделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане"Я уверен, что такой вывод войск был спланирован. Я не верю, что это ошибка", - сказал офицер НАТО.

"Я считаю, что Байден сделал много подарков для Путина, включая Северный поток-2, подняв цены на нефть, на газ. Бегство из Афганистана, бросив наших союзников, бросив наших детей – у нас там остались еще 24 американских школьника. Вооружив до зубов Талибан", - добавил Гарри Табах.

Сделка Трампа с талибами

Во время каденции Дональда Трампа 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США подписали соглашение с Талибаном. Штаты и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.

Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

Президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Вывод войск США из Афганистана

В полночь 31 августа 2021 года завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. Американская армия завершила вывод своего контингента из страны, аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, который находился под контролем армии США.

Боевики Талибана отпраздновали выход американских войск из Афганистана выстрелами из пушек в небо и салютами из автоматического оружия.

Ранее Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Афганистан охватила паника. Люди пытались бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана не только граждан Украины, но и других стран.

26 августа в Кабуле прогремели взрывы. Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.