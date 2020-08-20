Навального перевозят в другую клинику в целях безопасности

Навального решили перевезти в другую клинику / Reuters

С целью безопасности семья российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится в больнице в Омске, приняла решение перевезти его в другую клинику.

"Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности", - цитирует Интерфакс его пресс-секретаря Киру Ярмыш.

По словам коллег Навального, все вопросы транспортировки находятся под их личным контролем, и для перевозки есть все необходимые ресурсы.

"Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", - сказана она.

Ярмыш отметил, что за целый день медики так и не смогли озвучить причины произошедшего с оппозиционером в самолете.

"Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего", - отметила пресс-секретарь.