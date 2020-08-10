Украина, Литва и Польша озвучили совестное обращение к Лукашенко из-за протестов

Украина, Литва и Польша обратились к Лукашенко / Фото: mfa.gov.ua

Главы МИД Люблинского треугольника обнародовали общее заявление в связи с ситуацией, которая возникла вследствие массовых протестов на улицах городов Беларуси, где местные жители оспаривают результаты выборов президента и победу Александра Лукашенко.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власть воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - цитирует совместное заявление Укринформ.

Дипломаты стран-партнеров полагают, что любую кризисную ситуацию можно решить посредством диалога, к чему они и призывают действующего беларуского лидера.

"При необходимости мы открыты для любой помощи в содействии этому диалогу. Благосостояние и процветания Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для совместного и стабильного будущего", — отмечается в документе.

Отметим, в Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.

Напомним, в Минске сообщили, что в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.