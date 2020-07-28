"Она не посредник": в ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе

В ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе / Reuters

Война на Донбассе началась в 2014 году. Во вторник, 28 июля, в ЕС заявили, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе. Однако Россия должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, сообщает РБК-Украина.

"Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона", - сообщил он.

Мора отметил, что позиция ЕС остается неизменной до тех пор, пока "мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе".

Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности также добавил, что несмотря на нарушение режима "тишины" на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".

Читайте такжеКонтактная группа по Донбассу осталась без КучмыНапомним, ранее в ЕС отреагировали на строительство двух новых боевых кораблей на судостроительном предприятии в Керчи и назвали это нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сказано в заявлении представителя ЕС, которое обнародовано 28 июля на сайте Европейской службы внешних действий.

"Продолжающиеся усилия Российской Федерации подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, сопровождающиеся дальнейшими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма и Севастополя в Россию, является нарушением международного права. Недавняя церемония по случаю закладки двух штурмовых кораблей в Керчи является еще одним очевидным шагом в продолжении милитаризации полуострова, что оказывает существенное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - говорится в документе.