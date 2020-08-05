Во взрыве в порту Бейрута нашли российский след

СМИ узнали, кому принадлежала амиачная селитра, которая, по предварительной инфорации, стала причиной взрыва в Бейруте.
Груз аммиачной селитры, который предположительно стал причиной мощнейшего взрыва в ливанской столице, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину.
О связи произошедшего с россиянином сообщил местный телеканал LBCI, передает Lenta.ru.
Судно везло селитру из Батуми в Мозамбик, но сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море.
Сообщается, что Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж — морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте.
Портал Maritime Traffic фиксирует последнее местонахождение Rhosus как раз в порту Бейрута, неподалеку от того места, где произошел взрыв.
По данным канала РЕН ТВ, Гречушкин сейчас проживает на Кипре. Канал также опубликовал оказавшуюся в его распоряжении фотографию мужчины.
Читайте такжеАпокалипсис в Бейруте: число погибших возросло, ранены 4 тысячи человекНапомним, вечером 4 августа в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.
Мощной взрывной волной выбило стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки.
По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.
Об этом сообщил телеканал LBC International на своей странице в Twitter.
Сообщается, что при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли осуществить кражу, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.