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Новые "штыки" американской власти: Байден представил очередных министров

20 декабря 2020, 11:22
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Демократ представил людей, которые будут заниматься вопросами климата и энергетики в его администрации.

Джо Байден
Джо Байден представил новых членов своей команды / Фото Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден представил членов своей администрации, которые будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Как сообщает Reuters, если Конгресс США утвердит предложенный Байденом состав правительства, Майкл Риган станет первым чернокожим, который возглавит Агентство по охране окружающей среды.

Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США. Эта женщина-политик будет первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

Кроме того, Байден предложил Джине Маккарти, которая работала в Администрации 44-президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхольм станет министром энергетики в правительстве Байдена.

Отметим, инаугурация Байдена состоится 20 января. После вступления в должность главы Белого дома Байден пообещал сделать борьбу с изменением климата своим главным приоритетом. Но поскольку незначительное большинство в Палате представителей и контроль над Сенатом все еще не определены, его повестка дня может не иметь большого успеха в Конгрессе, и вместо этого он полагается на правила своих регулирующих органов для принятия радикальных изменений.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
  • 14 декабря избранный президент США Джо Байден назвал неотложные задачи своей администрации. По его словам, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики.
  • 30 ноября избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена. Пресс-секретарем Белого дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки.
  • 24 ноября Джо Байден заявил, что его администрация бросит вызов противникам США и намерена снова сделать Америку мировым лидером. По его словам, США больше не будут избегать жесткого отстаивания своих ценностей.
  • 24 ноября победитель президентских выборов в США Джо Байден огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. В частности, новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен. Также должности получат:
  • Линда Томас-Гринфилд - постпред в ООН;
  • Джейк Салливан - АНБ;
  • Аврил Хейнс - национальная разведка;
  • Алехандро Майоркас - министерство внутренней безопасности;
  • Джон Керри (экс-госсекретарь при президенте Обаме) - спецпосланник по климату.

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