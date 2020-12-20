Новые "штыки" американской власти: Байден представил очередных министров

Джо Байден представил новых членов своей команды / Фото Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден представил членов своей администрации, которые будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Как сообщает Reuters, если Конгресс США утвердит предложенный Байденом состав правительства, Майкл Риган станет первым чернокожим, который возглавит Агентство по охране окружающей среды.

Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США. Эта женщина-политик будет первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

Кроме того, Байден предложил Джине Маккарти, которая работала в Администрации 44-президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхольм станет министром энергетики в правительстве Байдена.

Отметим, инаугурация Байдена состоится 20 января. После вступления в должность главы Белого дома Байден пообещал сделать борьбу с изменением климата своим главным приоритетом. Но поскольку незначительное большинство в Палате представителей и контроль над Сенатом все еще не определены, его повестка дня может не иметь большого успеха в Конгрессе, и вместо этого он полагается на правила своих регулирующих органов для принятия радикальных изменений.

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