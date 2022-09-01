Огромная черепаха покусала россиянку в Турции

Черепаха-логерхед покусала россиянку в Турции / Фото Википедия

В турецкой Анталии огромная черепаха-логерхед напала на 64-летнюю россиянку из Екатеринбурга Лидию Базарову и покусала ее.

Как сообщает New York Post, россиянка решила полежать на спине в воде. К ей подплыла черепаха и схватила женщину за бедро.

"Я не сразу поняла, что произошло, но это было просто жутко. Я начала биться руками, барахтаться, тонуть", — рассказала Базарова.

После этого черепаха укусила россиянку за руку. На помощь женщине бросился Мустафа Сари. Он помог ей отбиться от черепахи, женщине удалось отплыть на берег. Впоследствии она узнала, что мужчина сломал руку во время "поединка" с огромной черепахой.

Пострадавшую отвезли в больницу. Врачи обнаружили на теле гематомы и следы от укусов. По словам Базаровой, она пережила настоящий кошмар и теперь не знает, рискнет ли снова плавать в море.

Справка. Черепаха-логерхед - вид морских черепах. Взрослая особь достигает длины в 70—95 см и массы от 80 до 200 кг. Питается преимущественно моллюсками и ракообразными, а также рыбами, медузами, губками. Гнездятся черепахи в основном на пляжах, на которых они родились.

Как сообщал Главред, руководство дипломатических ведомств иностранных дел стран Европейского Союза (ЕС) договорилось о замедлении и удорожании выдачи туристических виз россиянам. По данным Politico, на таком подходе настояли Германия и Франция.

Для достижения вышеуказанной цели в Брюсселе собираются приостановить визового соглашения с РФ, которое предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. А вот полной остановки выдачи виз россиянам пока не планируется.

Российские туристы за границей

В столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

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