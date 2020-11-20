ОМОН признают террористами: Тихановская поставила жесткий ультиматум режиму Лукашенко

Светлана Тихановская / Скриншот YouTube

Оппозиция Беларуси запускает процесс признания ОМОНа Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД террористическими организациями. Всем силовикам, которые не уволятся, грозит наказание и арест имущества.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по мотивам встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщает пресс-служба политика в Telegram.

По ее словам, в ходе переговоров с главой МИД Нидерландов обсуждался вопрос проведения международных расследований преступлений режима Лукашенко. В частности, речь шла о признании ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Блок готов помочь белорусской оппозиции в данном вопросе.

Таким образом, утверждает Тихановская, те сотрудники силовых структур, которые не уволятся и не перейдут на сторону народа, попадут под санкции и арест имущества.

"Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа", - подчеркнула Светлана Тихановская.

Новость дополняется