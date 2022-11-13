Переговоры Зеленского с Путиным: эксперт спрогнозировал вероятные итоги саммита G20

С Владимиром Путиным захотят провести неформальную встречу представители Запада, считает Илия Куса.
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса прокомментировал вероятные итоги саммита Большой двадцатки.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, не стоит ожидать от саммита решений, полезных для Украины в ее противостоянии России.
"Если на полях G20 не будет встречи Путина и Зеленского, ожидать какого-либо прорыва точно не стоит", — отметил собеседник.
Он считает, что главная интрига Большой двадцатки состоит в том, будет ли на саммите присутствовать Путин или Зеленский.
"Если Путин приедет, то, возможно, с ним захотят провести формальную или неформальную встречу представители Запада, чтобы среди прочего обсудить ситуацию в Украине. Западные политики это могут сделать через посредников, которые будут на саммите – Турцию или Саудовскую Аравию. Если же он не приедет, сложно будет ожидать каких-либо решений", — уверен эксперт.
Он также не исключил, что Запад будет склонять Большую двадцатку принять какой-то документ, который бы осудил Россию, какое-то коммюнике, где было бы зафиксировано, что G20 осуждает действия РФ.
"Скорее всего, именно за этот документ будет идти борьба", — добавил Куса.
Переговоры Украины с РФ
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.
В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.
"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.
Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.
РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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