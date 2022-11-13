Переговоры Зеленского с Путиным: эксперт спрогнозировал вероятные итоги саммита G20

Эксперт оценил вероятность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / Офис президента, kremlin.ru

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса прокомментировал вероятные итоги саммита Большой двадцатки.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, не стоит ожидать от саммита решений, полезных для Украины в ее противостоянии России.

"Если на полях G20 не будет встречи Путина и Зеленского, ожидать какого-либо прорыва точно не стоит", — отметил собеседник.

Он считает, что главная интрига Большой двадцатки состоит в том, будет ли на саммите присутствовать Путин или Зеленский.

"Если Путин приедет, то, возможно, с ним захотят провести формальную или неформальную встречу представители Запада, чтобы среди прочего обсудить ситуацию в Украине. Западные политики это могут сделать через посредников, которые будут на саммите – Турцию или Саудовскую Аравию. Если же он не приедет, сложно будет ожидать каких-либо решений", — уверен эксперт.

Он также не исключил, что Запад будет склонять Большую двадцатку принять какой-то документ, который бы осудил Россию, какое-то коммюнике, где было бы зафиксировано, что G20 осуждает действия РФ.

"Скорее всего, именно за этот документ будет идти борьба", — добавил Куса.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Читайте еще: