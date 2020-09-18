Песков прокомментировал следы Новичка на бутылке из номера Навального

Главный кремлевский глашатай Дмитрий Песков высказался по поводу нового поворота в деле об отравлении Алексея Навального.
Отравление Навального - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал абсурдом предположение о том, что следы нервно-паралитического вещества Новичок в деле об отравлении оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены на пластиковой бутылке из его гостиничного номера в Томске.
Об этом сообщает издание Коммерсант со ссылкой на заявление Пескова на брифинге для прессы.
"Мы не можем этого объяснить, потому что бутылка, если она была, она была вывезена — в Германию или куда-то еще. То, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Почему — это дополнительный вопрос", — заявил он.
Кроме того, спикер Путина заявил, что у Кремля нет никаких данных о сотрудничестве Алексея Навального со спецслужбами иностранных государств. По мнению Пескова, единственное, что способно поднять завесу тайны над отравлением оппозиционера — обмен информацией и уликами с
"Мы опять же не имеем возможность каким-то образом ее проанализировать — эту бутылку. Наши специалисты ничего не могут сказать. В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Была ли бутылка, или ее не было. Специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если бы бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества (существовала в реальности - Главред), то, конечно, вряд ли кто-то мог ее куда-то увезти — не успел бы. Здесь все: количество абсурда и количество вопросов — растет с каждым днем", — подытожил пресс-секретарь Путина.
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Отравление Навального – что было ранее:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал сильное недомогание прямо на борту рейса сообщением Томск-Москва. Его немедленно госпитализировали в Омске. В местной больнице политик впал в коматозное состояние.
- Через два дня оппозиционера специальным авиаперелетом доставили в Берлин - для прохождения лечения в клинике Шарите.
- 2 сентября лаборатория Бундесвера (немецкой армии) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы нервно-паралитических веществ Новичок.
- Через две недели медики из лабораторий Франции и Швеции подтвердили факт отравления Навального именно вышеуказанным веществом.
- Позднее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что любые голословные обвинения РФ по делу Алексея Навального неуместны.
- Далее соратники оппозиционера по Фонду борьбы с коррупцией сообщили - бутылка, на которой немецкие специалисты обнаружили следы Новичка, была изъята из номера отеля в Томске, в котором останавливался Навальный. По их словам, это доказывает - политик не мог отравиться в аэропорту или на борту авиалайнера.