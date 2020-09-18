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Песков прокомментировал следы Новичка на бутылке из номера Навального

18 сентября 2020, 14:14

Главный кремлевский глашатай Дмитрий Песков высказался по поводу нового поворота в деле об отравлении Алексея Навального.

Навальный
Алексей Навальный / УНИАН

Отравление Навального - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал абсурдом предположение о том, что следы нервно-паралитического вещества Новичок в деле об отравлении оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены на пластиковой бутылке из его гостиничного номера в Томске.

Об этом сообщает издание Коммерсант со ссылкой на заявление Пескова на брифинге для прессы.

"Мы не можем этого объяснить, потому что бутылка, если она была, она была вывезена — в Германию или куда-то еще. То, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Почему — это дополнительный вопрос", — заявил он.

Кроме того, спикер Путина заявил, что у Кремля нет никаких данных о сотрудничестве Алексея Навального со спецслужбами иностранных государств. По мнению Пескова, единственное, что способно поднять завесу тайны над отравлением оппозиционера — обмен информацией и уликами с

"Мы опять же не имеем возможность каким-то образом ее проанализировать — эту бутылку. Наши специалисты ничего не могут сказать. В этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Была ли бутылка, или ее не было. Специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если бы бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества (существовала в реальности - Главред), то, конечно, вряд ли кто-то мог ее куда-то увезти — не успел бы. Здесь все: количество абсурда и количество вопросов — растет с каждым днем", — подытожил пресс-секретарь Путина.

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Отравление Навального – что было ранее:

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