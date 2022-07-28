Полный самолет гробов: в Сети показали, как буряты и тувинцы возвращаются домой из Украины

Фото с кладбища в городе Кяхта / t.me/Sharpreview

В Сети показали фото с кладбища в городе Кяхта в Бурятии. На кадрах видны деревянные ящики, в которых тела погибших в Украине бурятов в цинковых гробах привозят на родину.

Гробы после этого транспортируют в морги, а вот ящики остаются стоять возле кладбища. Об этом в своем Telegram-канале написал блогер Олег Шарп.

"Интересно, эти погибшие буряты – до того, как их путин отправил на убой – хоть знали, где находится Украина?" – написал он.

Кадры того, как "возвращаются" домой тувинцы, также распространились в социальных сетях. На них видно, что самолет, который летит в Туву, полностью забит такими же деревянными ящиками с "грузом 200".

Самолет забит деревянными ящиками с "грузом 200" / Фото соцсети

Отметим, что убивать украинцев их отправляли торжественно и с пафосом: была организована специальная церемония с оркестром и песнями.

Как известно, российские оккупационные войска уже пять месяцев ежедневно несут большие потери в Украине. По данным Генштаба Украины, ликвидированы уже 40 тысяч человек личного состава. Сотнями умирают захватчики из республик в составе РФ, в частности, из Бурятии и Тувы.

Советник Офиса президента Украины Маихаил Подоляк опубликовал в Twitter статистику потерь российской армии. По его словам, в среднем москвичи погибают на фронте реже в 87,5 раза, чем дагестанцы, в 275 раза меньше, чем буряты и в 350 раз меньше, чем тувинцы.

"Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и способ умышленного этноцида", - отметил советник ОП.

Как сообщал Главред, контрактников из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, помещают в СИЗО возле оккупированного РФ Луганска. Они говорят, что после того, как они написали рапорта, командование начало их запугивать и угрожать.

Тем временем жены "боевых бурятов" записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с требованием вернуть их мужей домой. Отмечается, что военных из Бурятии отправили на войну в Украине обманом. Военные отправились в январе на "учения" и сейчас находятся в Украине.

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