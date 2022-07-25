Пробоина по правому борту: ВСУ подбили российский катер Раптор

Катер П-275 типа Раптор оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины повредили российский катер Раптор при помощи беспилотника Bayraktar.
Об этом сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
"Катер П-275 типа Раптор оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных портов РФ", - написал он.
"Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - добавил Братчук.
Напомним, с начала полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили уже 15 вражеских кораблей и катеров, в том числе флагмана Черноморского флота России - ракетный крейсер Москва.
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Ранее сообщалось, что у Змеиного ВСУ ударили по катеру с Балтийского флота под названием "Юнармеец Балтики".
На начало войны в составе черноморского флота рф было семь таких катеров. Вероятно, из-за этого пришлось перебрасывать их с Балтики.
Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.
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