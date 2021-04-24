Пропавшую подводную лодку ВМС Индонезии нашли: погибли 53 человека

Пропавшую подводную лодку ВМС Индонезии нашли / Reuters

Пропавшую подводную лодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали. Ее поиски продолжались с 21 апреля, сегодня утром на подлодке закончился кислород.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС, подлодку обнаружили на глубине 850 метров. На ее борту находилось, по меньшей мере, 53 человека.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. Местные СМИ подчеркивали, что запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы, 24 апреля.

Командующий ВМС Юдо Маргоно сказал, что спасатели нашли несколько предметов с подводной лодки KRI Nanggala 402. Их показали на пресс-конференции. Среди вещей - молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами, сообщает Associated Press.

"Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подлодку из статуса "потерянная" в статус "затонувшая", - сказал Маргоно.

Это означает, что ВМС Индонезии признает погибшими всех членов экипажа.

По информации BBC, к поискам подводной ложки уже подключились шесть военных кораблей, вертолет и 400 человек личного состава.

Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь.

А в субботу утром на Бали приземлился самолет американских ВВС Boeing P-8 Poseidon, который специализируется на обнаружении субмарин.

KRI Nanggala была построена в Западной Германии в конце 1970-х и является одной из пяти подлодок в ВМС Индонезии.

Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.

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