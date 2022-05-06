Провал в Украине: Путин устроил охоту на ведьм и ищет козлов отпущения - The Times

Генералы российской оккупационной армии боятся репрессий со стороны кремлевского режима.
Из-за провала плана по захвату Украины президент РФ Владимир Путин устроил своеобразную охоту на ведьм.
Генералы российской оккупационной армии боятся репрессий со стороны кремлевского режима из-за провала блицкрига в Украине, пишет The Times.
В материале приводятся слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что российские генералы перекладывают ответственность друг на друга и не хотят становиться "козлами отпущения", поскольку опасаются "чисток" со стороны Путина.
Уоллес отметил, что российские генералы были вынуждены отправиться в зону боевых действий с целью мотивировать солдат идти в атаку.
"Они кричат на подчиненных, но это обычно не дает лучшего результата", - заявил министр обороны.
В то же время, основная ответственность лежит на Путине, поскольку решение о вторжении в Украину - политическое, а не военное. Следовательно, кремлевский диктатор должен отвечать за него, подчеркнул Уоллес.
Читайте такжеНапав на Украину, Путин сильно укоротил свой век
Читайте еще:
- Окружение водит Путина за нос, о разгроме армии РФ он узнает последним - Вятрович
- По указке Путина Россия официально объявит Украине войну 9 мая - Шмыгаль
- "Судный день" для Запада: Путин на параде 9 мая готовит предупреждение - Reuters