УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Провал в Украине: Путин устроил охоту на ведьм и ищет козлов отпущения - The Times

6 мая 2022, 22:31

Генералы российской оккупационной армии боятся репрессий со стороны кремлевского режима.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Из-за провала плана по захвату Украины президент РФ Владимир Путин устроил своеобразную охоту на ведьм.

Генералы российской оккупационной армии боятся репрессий со стороны кремлевского режима из-за провала блицкрига в Украине, пишет The Times.

В материале приводятся слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что российские генералы перекладывают ответственность друг на друга и не хотят становиться "козлами отпущения", поскольку опасаются "чисток" со стороны Путина.

Уоллес отметил, что российские генералы были вынуждены отправиться в зону боевых действий с целью мотивировать солдат идти в атаку.

"Они кричат на подчиненных, но это обычно не дает лучшего результата", - заявил министр обороны.

В то же время, основная ответственность лежит на Путине, поскольку решение о вторжении в Украину - политическое, а не военное. Следовательно, кремлевский диктатор должен отвечать за него, подчеркнул Уоллес.

Читайте такжеНапав на Украину, Путин сильно укоротил свой век

Читайте еще:

viber
Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сныГороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны Гороскоп на сегодня, 3 мая 2022: Весам – приятные перемены, Водолеям – старые обиды, Рыбам – недругиГороскоп на сегодня, 3 мая 2022: Весам – приятные перемены, Водолеям – старые обиды, Рыбам – недруги Гороскоп на завтра, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетниГороскоп на завтра, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни Приказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - ДенисоваПриказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - Денисова В Украине рекордно подорожал бензин: эксперт объяснил, на сколько затянется дефицитВ Украине рекордно подорожал бензин: эксперт объяснил, на сколько затянется дефицит
Поддержите Главред

Последние новости

22:34

История только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной Джоли

22:32

"Ад" в Херсоне: оккупанты пытают людей и держат в подвалах украинцевВидео

22:31

Провал в Украине: Путин устроил охоту на ведьм и ищет козлов отпущения - The TimesВидео

22:22

"100 ударов салом по морде": Янина Соколова ждет Анатолия Шария в УкраинеВидео

22:19

Джонсон в разговоре с Макроном осудил "смертоносную глупость Путина"Видео

Реклама
21:57

Корабль пылает в море: в Турции показали кадры с подбитым Адмиралом МакаровымВидео

21:29

В Белом доме высказались о возможности списании долга Украине

21:26

ВСУ перешли в наступление: в ОП рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

21:10

Алексей Дурнев. Как живут рашистыВидеоблоги

21:03

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

20:55

Зачистка Харьковщины: ВСУ выбили рашистов из пяти населенных пунктовВидео

20:51

Враг держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер" - Генштаб

20:45

Пляски на перевернутом кресте: Киркоров шокировал новой выходной и спровоцировал скандал в России

20:44

Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кражаВидео

20:33

Ленд-лиз для Украины: стала известна дата подписания закона БайденомВидео

20:25

Маша Ефросинина рассказала про раскол в российском шоу-бизнесе: "Они, гады, все знали"

20:20

"Шальная мысль": Лукашенко примерещилась "польская угроза" для Украины

19:48

Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовВидео

19:47

Зачем в расстрелянном Мариуполе Россия открыла странный памятник бабушке с флагоммнение

19:37

Оккупанты уже размещают раненых солдат в психбольницах - Генштаб

Реклама
19:35

"Судный день" для Запада: Путин на параде 9 мая готовит предупреждение - ReutersВидео

19:21

Невероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиака

19:09

Конца войны в Украине мы пока не видим - ЗеленскийВидео

18:43

Зеленский ждет Шольца и Штайнмайера в Киеве 9 мая

18:32

В России пригрозили ударами по больницам в четырех областях УкраиныВидео

18:31

По указке Путина Россия официально объявит Украине войну 9 мая - ШмыгальВидео

18:18

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

18:16

Как советники Кремля вынесли смертный приговор Россиимнение

18:07

Новое тайное оружие Израиля: Алла Пугачева будет продавать боеприпасы

18:06

"Не нравится - езжай назад": в России обманули переселенцев из ОРДЛО, которые уехали туда от войны

17:55

Зеленский назвал условие для выхода Украины из переговорного процесса с РФВидео

17:40

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:39

Украина договорилась с Польшей о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

17:04

День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления

16:59

Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательстваВидео

16:38

Президент Болгарии выступил против предоставления Украине военной помощиВидео

16:35

Путин все еще гонит солдат-срочников воевать с украинцами - украинская разведкаВидео

16:31

Даша Астафьева рассказала, как накажет Сабурова: "Лично и с наслаждением"Видео

16:11

У Путина только одна сакральная дата: когда закончится война в Украинемнение

16:03

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

Реклама
15:49

Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто: есть погибший и раненыеВидео

15:31

В Запорожье поймали подозреваемого в шпионаже российского летчика

15:22

Возможны массовые обстрелы: украинцев предупредили об опасности 8 и 9 маяВидео

15:19

Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:16

Цены на бензин и ДП в Украине неумолимо растут: какая обстановка на заправкахВидео

14:49

Гречка и бутылка подсолнечного масла за потерянную ногу: в РФ цинично "наградили" оккупанта

14:39

Тела убитых девушек повесили на деревьях: украинка рассказала об ужасных случаях зверств орковВидео

14:27

В Нидерландах русские разбили авто с украинскими номерами возле корабля с беженцами из МариуполяВидео

14:04

"Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней

13:34

В Броварах запретили деятельность УПЦ Московского патриархатаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять