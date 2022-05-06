Провал в Украине: Путин устроил охоту на ведьм и ищет козлов отпущения - The Times

Владимир Путин / Reuters

Из-за провала плана по захвату Украины президент РФ Владимир Путин устроил своеобразную охоту на ведьм.

Генералы российской оккупационной армии боятся репрессий со стороны кремлевского режима из-за провала блицкрига в Украине, пишет The Times.

В материале приводятся слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что российские генералы перекладывают ответственность друг на друга и не хотят становиться "козлами отпущения", поскольку опасаются "чисток" со стороны Путина.

Уоллес отметил, что российские генералы были вынуждены отправиться в зону боевых действий с целью мотивировать солдат идти в атаку.

"Они кричат на подчиненных, но это обычно не дает лучшего результата", - заявил министр обороны.

В то же время, основная ответственность лежит на Путине, поскольку решение о вторжении в Украину - политическое, а не военное. Следовательно, кремлевский диктатор должен отвечать за него, подчеркнул Уоллес.

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