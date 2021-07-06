Проверено в Исландии: короткая рабочая неделя увечалась успехом

Уменьшение рабочих повышает продуктивность / "ТСН"

В Исландии с 2015 по 2019 годы проходил удивительный эксперимент. Исследователи выясняли, как на людях сказывается меньшее количество рабочих часов. А именно - эффективно ли они выполняют свои обязанности за ту же зарплату, но с меньшим количеством времени в офисе.

Как пишет ВВС, ученые предоставили сотрудникам разных компаний возможность четырехдневки. И уже с самого начала было ясно, что работоспособность участников эксперимента не только не менялась, но и улучшалась.

Опыт Исландии подхватили ряд других стран. В частности, в Испании и Новой Зеландии начали проводить подобные испытания.

Слухи дошли и до Японии, в которой компания Microsoft сделал пятницы выходными.

Но вернемся к Исландии. Итак, в эксперименте участвовал один процент рабочего населения страны, то есть две с половиной тысячи рабочих.

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Множество из них с 40-часовой недели перешли на 35-36-часовую. На данный момент количество тех, кто работает с прежней хваткой, но в короткий срок, достигло 86% от всего рабочего населения.

При этом, сами работники отмечают, что им это по душе, ибо так они испытывают меньше стресса и не страдают от профессионального выгорания. Кроме этого, счастливые исландцы говорят, что так им намного легче соединять работу и личнуюю жизнь.

Исследователи говорят, что такое новшество - необходимость современного жизни в 21 веке, которая нуждается в прогрессивных изменениях.

Ранее Главред писал о первых признаках выгорания, на которые следует обратить внимание

Общие симптомы выгорания:

Бессонница

Часто отвлекаетесь, не можете сосредоточиться

Плохое пищеварение или расстройство желудка - тошнота тоже может быть признаком

Высокое кровяное давление

Невозможность отключиться от работы дома

Быть резким и раздражительным

Вы изо всех сил пытаетесь найти время на дедлайны, семью или даже себя

Меньше общения

Потеря аппетита

Все еще чувствую усталость, несмотря на долгий сон

Хотя вы можете иногда справляться со стрессом, связанным с работой, если он кратковременный, постоянный стресс не является устойчивым и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как оправиться от выгорания