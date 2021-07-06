Проверено в Исландии: короткая рабочая неделя увечалась успехом

Большинство специалистов в этой стране теперь будут работать меньше.
В Исландии с 2015 по 2019 годы проходил удивительный эксперимент. Исследователи выясняли, как на людях сказывается меньшее количество рабочих часов. А именно - эффективно ли они выполняют свои обязанности за ту же зарплату, но с меньшим количеством времени в офисе.
Как пишет ВВС, ученые предоставили сотрудникам разных компаний возможность четырехдневки. И уже с самого начала было ясно, что работоспособность участников эксперимента не только не менялась, но и улучшалась.
Опыт Исландии подхватили ряд других стран. В частности, в Испании и Новой Зеландии начали проводить подобные испытания.
Слухи дошли и до Японии, в которой компания Microsoft сделал пятницы выходными.
Но вернемся к Исландии. Итак, в эксперименте участвовал один процент рабочего населения страны, то есть две с половиной тысячи рабочих.
Множество из них с 40-часовой недели перешли на 35-36-часовую. На данный момент количество тех, кто работает с прежней хваткой, но в короткий срок, достигло 86% от всего рабочего населения.
При этом, сами работники отмечают, что им это по душе, ибо так они испытывают меньше стресса и не страдают от профессионального выгорания. Кроме этого, счастливые исландцы говорят, что так им намного легче соединять работу и личнуюю жизнь.
Исследователи говорят, что такое новшество - необходимость современного жизни в 21 веке, которая нуждается в прогрессивных изменениях.
Ранее Главред писал о первых признаках выгорания, на которые следует обратить внимание
Общие симптомы выгорания:
- Бессонница
- Часто отвлекаетесь, не можете сосредоточиться
- Плохое пищеварение или расстройство желудка - тошнота тоже может быть признаком
- Высокое кровяное давление
- Невозможность отключиться от работы дома
- Быть резким и раздражительным
- Вы изо всех сил пытаетесь найти время на дедлайны, семью или даже себя
- Меньше общения
- Потеря аппетита
- Все еще чувствую усталость, несмотря на долгий сон
Хотя вы можете иногда справляться со стрессом, связанным с работой, если он кратковременный, постоянный стресс не является устойчивым и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Как оправиться от выгорания
- Чтобы избавиться от эмоционального выгорания, вам сначала нужно признать, что вы страдаете от болезни.
- Многие британцы просто скажут, что у них напряженная рабочая жизнь, но это заболевание, и его нужно лечить и тому подобное.
- Поговори со своим боссом
- Если вы страдаете от выгорания, первое, что вам следует сделать, это поговорить со своим начальником.
- Это может быть сложно, но пока вы не справитесь со своей рабочей нагрузкой, вы не сможете восстановиться.
- Сделай перерыв
- Постарайтесь взять перерыв, как и при любой другой болезни, вашему телу и разуму потребуется время, чтобы вылечиться.
- Скажи "нет"
- Не бойтесь отказываться от вещей, будь то дополнительная работа или даже слишком много общественных мероприятий, вам нужно время, чтобы расслабиться, поэтому не заполняйте свой дневник слишком большим количеством свиданий и дел.
- Оставь свой рабочий стол
- Поскольку многие из нас работают из дома, может возникнуть соблазн работать сверхурочно или подойти к своему столу в нерабочее время.