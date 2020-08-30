Пьяный Депардье на скутере попался полиции

Депардье ездил на скутере в нетрезвом состоянии / Reuters

Во Франции известный французский актер Жерар Депардь в нетрезвом состоянии прокатился на скутере по парижскому авеню Мэн и был задержан полицией.

Как сообщает журнал Le Point, стражи порядка обратили внимание на актера, когда он заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора.

Актер не игнорировал требование правоохранителей и припарковался около полицейского участка. Патрульные заметили у Депардье признаки опьянения и предложили ему экспресс-тест на алкоголь, показавший положительный результат — 0,25 миллиграмма алкоголя.

Читайте такжеВ Ровно пиццерия использовала сюжет из порно для рекламыВпоследствии артист признался, что выпил два бокала пива. Такое количество алкоголя запрещено законом Франции.

Полицейские составили протокол и конфисковали у актера скутер, запретив продолжить поездку. Из участка Депардье забрали его знакомые.

Напомним, в Германии полиция задержала на трассе украинского водителя грузового автомобиля на литовских номерах, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как ранее сообщалось, в Польше гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал заложить бомбу на избирательном участке во время выборов президента страны, которые проходят 12 июля.