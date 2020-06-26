Символ расизма: в США призвали уничтожить все изображения с "белым Иисусом"

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Лидер движения Black Lives Matter Шон Кинг, соратник Кшамы Савант и один из руководителей избирательной кампании Берни Сандерса, призвал уничтожить все изображения белого Иисуса.

Таким образом Кинг прокомментировал в твиттере снос активистами исторических памятников и статуй во время протестов Black Lives Matter.

"Да, я считаю, что статуи белого европеоида, якобы Иисуса, тоже необходимо убрать. Всё это - разновидность белого шовинизма. Они являются формой белого превосходства. Всегда были. По Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться, угадайте, куда она отправилась? В Египет! А не Данию. Снести их", - призвал Кинг.

Он добавил, что белые люди никогда бы не приняли религию "от темнокожего человека".

"Все фрески и витражи с белым Иисусом, его европоидной матерью и их белыми друзьями тоже надо уничтожить. Они представляют собой грубую форму белого превосходства и созданы как инструмент угнетения. Расистская пропаганда. Они все должны быть снесены. Все инструменты превосходства белых должны быть снесены. Все они", - уточнил свою позицию активист.



Он также добавил, что если в чьей-то религии Иисус - светловолосый и голубоглазый, это означает, что этот человек исповедует "не христианство, а белое превосходство".

Читайте такжеС США уже покончено, на очереди - Европа"Белый Иисус - ложь, плод воображения белых шовинистов. Это не безобидно. Это явный инструмент угнетения. В фильмах. В искусстве. Где угодно. Христианская белизна всегда была опасной, всегда была жестокой. Изображения белого европеоида Иисуса являются инструментом угнетения ради превосходства белых и должны быть уничтожены", - резюмировал Кинг.

Напомним, в США продолжается масштабная война с памятниками, бюстами, статуями и памятными досками. Так, в Мэдисоне активисты Black Lives Matter снесли памятник Леди Форвард, чье изображение являлось символом штата Висконсин.

Там же они уничтожили памятник полковнику Хансу Кристиану Кегу, воевавшему за северян во время гражданской войны: скульптуре отрубили голову, после чего постамент столкнули в ближайшее озеро. В Портленде, штат Орегон, антифа разрушили памятник одному из основателей Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону.

Читайте такжеРасовые проблемы станут причиной конца АмерикиВ Сан-Франциско снесли памятник Улиссу Гранту - главнокомандующему армии Севера во времена гражданской войны, победителю Конфедерации и Ку-Клукс-Клана, 18-му президенту США. Также за последние несколько дней были разрушены памятники Фрэнсису Скотту Ки (автору текста гимна США) испанскому миссионеру Хуниперо Серре, который был канонизирован как святой.

В Нью-Йорке, в свою очередь, власти решили убрать постамент с Теодором Рузвельтом, который стоит при входе в Американский музей естественной истории.

Такое решение было принято руководством самого музея. По словам президента музея Эллен Фаттер, композиция памятника не отвечает современной проблематике. Её поддержал градоначальник Билл де Блазио, уточнивший, что изображенные рядом с Рузвельтом африканец и индеец выглядят "порабощёнными и расово неполноценными".