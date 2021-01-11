Скончался легендарный российский рок-музыкант

Сергей Силюнин ("Силя") atawaka.com/

Известный российский рок-музыкант, лидер культовой ленинградской рок-группы Выход Сергей Селюнин (Силя) скончался в возрасте 62 лет. Факт смерти подтвердил арт-директор клуба Археология Николай Ноздрев "Нашему радио".

"Силя [Сергей Селюнин - Главред] все. Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно", — сообщил Ноздрев. Он лишь отметил, что к смерти музыканта точно привела не коронавирусная инфекция.

Сергей Селюнин начал сочинять песни в конце 1970-х годов. Весной 1982-го в Ленинградском рок-клубе состоялся дебют коллектива Выход с ним во главе в одном концерте с легендарными коллективами Кино и Странные игры. Летом этого же года Селюнин записал и выпустил первый альбом Выхода. В 1988 году он переехал в Москву и собрал новый состав. В 1989-м Селюнин сотрудничал с музыкантами Аквариума при записи совместного проекта.

Всего Селюнин с Выходом выпустил около двадцати альбомов. Наиболее известными песнями группы считаются Не могу кончить, День большой осы, Пионеры и Танцуй, зомби

Читайте такжеУмер барабанщик Машины Времени Сергей Остроумов: причина смерти музыканта

Напомним, ранее сообщалось: