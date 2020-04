Умер легендарный соул-певец и музыкант Билл Уизерс

Билл Уизерс вышел на большую сцену уже после 30 лет / Фото: billwithers.com

В США 3 апреля умер известный соул-певец и музыкант Билл Уизерс.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на семью музыканта, Уизерс скончался в возрасте 81 года из-за осложнений, вызванных проблемами с сердцем.

Точная причина смерти исполнителя его представителями пока не озвучена.

"Мы опустошены потерей нашего любимого преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, стремящимся соединиться с миром при помощи поэзии и музыки, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом", - говорится в сообщении родственников музыканта.

Как известно, Билл Уизерс родился 4 июля 1938 года. Музыкой он занялся лишь после 30 лет, будучи при этом работником завода Boeing в Лос-Анджелесе. Среди других известных его хитов — Lean on Me, Use Me, Just the Two of Us, Lovely Day и Grandma's Hands. За свои работы афроамериканский исполнитель был удостоен трех премий Грэмми В 2015 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла. Творчество Уизерса можно было часто услышать в романтических фильмах, а одна из самых известных песен Ain’t no sunshine стала саундтреком к популярному фильму Ноттинг Хилл с Джулией Робертс и Хью Грантом в главной роли.

