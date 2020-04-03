Умер легендарный соул-певец и музыкант Билл Уизерс

Точная причина смерти пока не названа.
В США 3 апреля умер известный соул-певец и музыкант Билл Уизерс.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на семью музыканта, Уизерс скончался в возрасте 81 года из-за осложнений, вызванных проблемами с сердцем.
Точная причина смерти исполнителя его представителями пока не озвучена.
"Мы опустошены потерей нашего любимого преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, стремящимся соединиться с миром при помощи поэзии и музыки, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом", - говорится в сообщении родственников музыканта.
Как известно, Билл Уизерс родился 4 июля 1938 года. Музыкой он занялся лишь после 30 лет, будучи при этом работником завода Boeing в Лос-Анджелесе. Среди других известных его хитов — Lean on Me, Use Me, Just the Two of Us, Lovely Day и Grandma's Hands. За свои работы афроамериканский исполнитель был удостоен трех премий Грэмми В 2015 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла. Творчество Уизерса можно было часто услышать в романтических фильмах, а одна из самых известных песен Ain’t no sunshine стала саундтреком к популярному фильму Ноттинг Хилл с Джулией Робертс и Хью Грантом в главной роли.
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