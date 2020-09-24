СМИ рассказали, как Путин навредил РФ разговором с Макроном об отравлении Навального

Владимир Путин беседует с Эммануэлем Макрон / Reuters

Отравление Навального - Попытка президента РФ Владимира Путина объяснить президенту Франции Эммануэлю Макрону обстоятельства отравления оппозиционера Алексея Навального была настолько неубедительной, что всерьез подорвала отношения России с Европой.

Об этом сообщает западное издание Business Insider со ссылкой на свои источники в западных спецслужбах.

Во время беседы в телефонном режиме с Макроном на минувшей неделе Путин утверждал, что Навальный мог отравить себя самостоятельно. По данным журналистов, президент РФ якобы говорил президенту Франции ‒ изготовить нервно-паралитическое вещество из группы Новичок "легче, чем принято считать", а Навальный — это "простой баламут из Интернета, который уже симулировал болезни в прошлом".

Сотрудники спецслужб утверждают ‒ настолько "бездарное и оскорбительное" объяснение Путина резко отбросило назад и без того напряженные отношения между РФ и странами Европейского союза. Более того, есть информация, что такие слова президента России всерьез возмутили Макрона, хотя обычно он избегает конфликтов.

"Он [Макрон ‒ Главред] ожидал услышать, что это была какая-то внутренняя проблема, незаконная операция мелкого чиновника, которая уже расследуется, допуская возможность того, что это могли сделать чеченцы без ведома и одобрения Путина", — рассказали сотрудники спецслужб.

Как сообщают источники журналистов в кругах французского чиновничества, Макрон поддержит канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том случае, если она решит использовать тему газопровода Северный поток-2 в качестве рычага для того, чтобы получить от Кремля реальные ответы об отравлении Навального.

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