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СМИ узнали, как Германия остановит Северный поток-2 из-за Украины

5 февраля 2021, 23:41
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Немецкие власти по-прежнему не намерены отказываться от реализации проекта СП-2.

Северный поток-2
Германия отключит Северный поток-2, если Россия остановит транзит газа в Европу через Украину / Reuters

Правительство Германии продолжает настаивать на завершении строительства газопровода Северный поток-2 даже несмотря на избрание президентом США "демократа" Джо Байдена. Однако власти обсуждают возможность "отключения" российского трубопровода в том случае, если Россия сократит транзит газа через Украину, сообщает издание WirtschaftsWoche.

Немецкие журналисты, ссылаясь на собственные источники во власти, указывают, что несмотря на нежелание властей отказываться от реализации проекта, рассматривается вариант усиления контроля над газопроводом.

"Ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения", - отмечает издание.

Подчеркивается, что немецкое правительство будет готово прервать транспортировку топлива в том случае, если Россия сократит транзит газа через территорию Украины.Читайте такжеПоследний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине

Северный поток-2 новости

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