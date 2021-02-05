СМИ узнали, как Германия остановит Северный поток-2 из-за Украины

Немецкие власти по-прежнему не намерены отказываться от реализации проекта СП-2.
Правительство Германии продолжает настаивать на завершении строительства газопровода Северный поток-2 даже несмотря на избрание президентом США "демократа" Джо Байдена. Однако власти обсуждают возможность "отключения" российского трубопровода в том случае, если Россия сократит транзит газа через Украину, сообщает издание WirtschaftsWoche.
Немецкие журналисты, ссылаясь на собственные источники во власти, указывают, что несмотря на нежелание властей отказываться от реализации проекта, рассматривается вариант усиления контроля над газопроводом.
"Ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения", - отмечает издание.
Подчеркивается, что немецкое правительство будет готово прервать транспортировку топлива в том случае, если Россия сократит транзит газа через территорию Украины.Читайте такжеПоследний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине
Северный поток-2 новости
- У компании Nord Stream AG возникли проблемы с достройкой газопровода СП-2 из-за вступления в силу с 1 января 2021 года новых американских санкций, которые включают возможность применения ограничений ко всем компаниям, которые связаны со строительством трубопровода.
- 15 января должна была начаться достройка Северного потока-2 в Дании, однако процесс приостановили из-за технических проблем. В России заявили, что причиной тому является отсутствие сертификации у трубоукладчика Академик Черский. Норвежский сертификатор DNV GL покинул проект из-за угрозы санкций США.
- 19 января в Газпроме официально допустили заморозку или полную остановку строительства газопровода СП-2 из-за политических изменений. В Кремле обвинили США в незаконном давлении на проект.
- Бывший глава Центробанка РФ Сергей Алексашенко считает, что газопровод СП-2 удастся достроить, однако его не введут в эксплуатацию до тех пор, пока не будут сняты американские санкции.