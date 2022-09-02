'Специально добиваются, чтобы их гнали в РФ': в Латвии задержали россиян, которые на улице пели 'Катюшу'

В Латвии задержали россиян / скриншот

В Сети появилось видео задержания граждан России в Латвии, которые в ночное время шли по улице и пели песню "Катюша".

Кадры сняли журналисты латвийского TVnet. Сначала на видео видно, как группа людей вечером движется по улице и поет популярную советскую песню "Катюша", которая в России и других странах постсоветского пространства является одним из неформальных символов Второй мировой войны.

Далее россиян задерживают латвийские правоохранители.

Видео дня

В Латвии задержали россиян, которые ночью пели "Катюшу" / скриншот

Как отреагировали в Сети:

"Такое впечатление, что они специально добиваются того, чтобы их гнали обратно в эрефию"

"Сталина бы им, да лагерей лет 10, повыходили бы они на берег. Совок в голове - это за пределами понимания"

Как сообщал Главред, в Латвии вспыхнул новый скандал с участием атташе России. Сотрудник посольства страны-агрессора заплатил деньги в караоке-клубе, чтобы украинцам, которые тоже отдыхали в заведении, не включали песни по их заказу.

Ранее в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

Другие новости: