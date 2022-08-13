В Латвии атташе РФ заплатил 2 тыс. евро, чтобы украинцам не включали песни в караоке

Атташе РФ исполнял хиты российского шансона

В Латвии вспыхнул новый скандал с участием атташе России. Сотрудник посольства страны-агрессора заплатил деньги в караоке-клубе, чтобы украинцам, которые тоже отдыхали в заведении, не включали песни по их заказу.

Как пишет Oboztrevatel со ссылкой на очевидцев инцидента, украинцы пели песни на родном языке в караоке-клубе. Это не понравилось атташе страны-агрессора. Мужчина заплатил администрации клуба 2 тыс. евро за то, чтобы она не выполняла заказы украинцев. Сам же россиянин исполнял хиты российского шансона.

Впоследствии конфликт перерос в драку. В итоге российский дипломат был вынужден просить прощения за свой поступок.

Имя атташе не раскрывается, однако известно, что в посольстве РФ в Латвии числятся трое мужчин-атташе: Дмитрий Королев, Дмитрий Подковыров и Валерий Рыбаков.

Как сообщал Главред, в Сеть попало видео, как туристка из России провоцировала беженцев из Украины в австрийском Зальцбурге. Россиянка насмехалась над украинками и снимала все на камеру. Однако карма настигла нахалку очень быстро. Позже она в истерике записала видео и сообщила, что Booking отменил ее бронь в Вене и заблокировал страницу хамки из РФ.

Ранее в столице Эстонии к двум украинкам на пляже пристал нетрезвый россиянин. Представителю "русского мира" не понравилось, что девушки разговаривали на украинском языке, поэтому он перешел к оскорблениям.

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